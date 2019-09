Gemeente verwerft na 16 jaar gronden voor woonproject De Melkroos Vanessa Dekeyzer

17 september 2019

13u34 0 Glabbeek Afgelopen maandag kon de gemeente de gronden aankopen voor de realisatie van het woonproject De Melkroos achter het gemeentehuis van Glabbeek. Hier worden onder mee 22 sociale huurwoningen gerealiseerd.

“Het vorige gemeentebestuur startte in 2003 met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor De Melkroos, maar het dossier kwam vast te zitten door een onteigeningsprocedure en een procedure bij de Raad van State”, vertelt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Zestien jaar later kunnen we eindelijk de gronden aankopen. Zopas werd de akte bij de notaris verleden.”

Voorzitter van de gemeenteraadscommissie Ruimte, Katrien Ceuleers (Dorpspartij), zegt trots te zijn dat er een oplossing in der minne met de eigenaars van de gronden werd gevonden. “Nu we de gronden aangekocht hebben, kunnen we binnenkort van start gaan met de bouw van 22 sociale huurwoningen achter het gemeentehuis en zullen we ook de buitenomgeving achter het gemeentehuis, JH De Bunker en GC De Roos, grondig vernieuwen. Zo wordt de hele omgeving rond het gemeentehuis en GC De Roos volledig autovrij gemaakt, komt er een nieuwe ruime publieke parking en krijgt jeugdhuis De Bunker eindelijk een eigen terras en veilige speelruimte voor hun jeugdwerking. Tussen het gemeentehuis en de sporthal wordt ook nog een speelveld in kunstgras aangelegd.”

In 2020 start de verbouwing van het gemeentehuis, de aanleg van de buitenomgeving is voorzien voor 2021 en uiterlijk in 2022 zal de bouw van de nieuwe sociale woonwijk in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL van start kunnen gaan. “De wegenwerken voor de woonwijk en de aanleg van de buitenomgeving met een nieuwe ruime parking achter het gemeentehuis heeft een geraamde kostprijs van 600.000 euro”, aldus burgemeester Reekmans. “Glabbeek betaalt hiervan de helft, de andere helft wordt gefinancierd door Vlaamse subsidies.”