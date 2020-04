Gemeente start voorbereidingen voor heropstart scholen



Kristien Bollen

26 april 2020

19u53 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek organiseert maandag 27 en woensdag 29 april op initiatief van de burgemeester een digitaal overleg tussen de gemeentediensten, de buitenschoolse kinderopvang en de directies van de scholen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen.

De draaiboeken veiligheid en pedagogie voor de heropstart van de scholen op 18 mei werden al eerder voorbereid door de scholenkoepels en dienden normaal mee verspreid te worden na de nationale veiligheidsraad. Maar omdat de beslissing van de nationale veiligheidsraad afwijkt van de eerdere adviezen, dient er dinsdag eerst nog een overleg te komen tussen de koepels, kabinet en vakbonden. Maar algemeen verwacht wordt dat deze draaiboeken wel grotendeels stand zullen houden. De gemeente Glabbeek gaat intussen al van start met de voorbereidingen via digitaal overleg. Alle vergaderingen van de gemeentediensten, het schepencollege en de gemeenteraad verlopen sinds kort allemaal digitaal.

De absolute basis van de heropstart van de scholen is voor Glabbeek maximale veiligheid. Voor elke school gaan we de komende dagen samen met onze preventieadviseur een risicoanalyse opmaken. Op basis hiervan gaan we dan de nodige maatregelen nemen en bepalen wat doenbaar en haalbaar is. Doordat de communicatie vanuit de nationale veiligheidsraad alweer zeer onduidelijk is krijgt de gemeente intussen al vele vragen van terecht bezorgde ouders. Want hoe gaan de scholen de contactbubbels bewaken, hoe zullen groepen van maximum 10 leerlingen per klas georganiseerd moeten worden, wat met de opvang van alle andere leerlingen waarvan de groep heel wat groter zal worden als vanaf de opstart van de bedrijven en opening van alle winkels meer mensen opnieuw zullen gaan werken en hun kinderen naar school zullen sturen. Hopelijk komt hier snel een antwoord op met duidelijke richtlijnen” reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).