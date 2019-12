Gemeente stapt uit pas opgericht bestuursorganen zorgraad Zuidoost Hageland (ELZOH) Kristien Bollen

11 december 2019

19u23 0 Glabbeek De Vlaamse overheid deelde Vlaanderen op in zorgregio’s die als belangrijkste taak hebben de samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen, eerstelijnszorgaanbieders, verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, mantelzorgers en vrijwilligers te realiseren en te versterken met als doel te evolueren naar een integrale zorg per regio. Zo werd recent in onze regio de Eerstelijnszone Zuidoost Hageland (ELZOH) opgericht en werden de statuten ervan goedgekeurd. De gemeente Glabbeek keurde als enige gemeente deze statuten met betaalde bestuursmandaten niet goed. “Doordat Glabbeek niet langer deel uitmaakt van de zorgraad daalt het aantal inwoners van het werkingsgebied tot onder de 100.000 inwoners, waardoor men heel wat minder werkingssubsidies vanuit de Vlaamse overheid zal bekomen” zegt de burgemeester.

“De zorgraad Zuidoost Hageland omvat de gemeenten Tienen, Landen, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Linter, Zoutleeuw, Boutersem en Geetbets en bestaat uit vertegenwoordigers van de welzijnsactoren, de eerstelijnszorgactoren, de lokale besturen en erkende verenigingen van gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligersverenigingen. Het OCMW- en gemeentebestuur van Glabbeek protesteerden binnen de voorlopige zorgraad tegen de ontwerpstatuten van de ELZOH die voorzien in bezoldigde bestuursmandaten. Op een ogenblik dat de Vlaamse overheid eindelijk eens grote kuis hield in de betaalde mandaten van de intercommunales zijn sommigen er weer als de kippen bij om in nieuwe organen betaalde bestuursmandaten bij te maken. Intussen werden de gecontesteerde statuten goedgekeurd zonder rekening te houden met onze opmerkingen over de betaalde bestuursmandaten. Daarom beslisten we om consequent niet langer deel uit te maken van de zorgraad. Het OCMW van Glabbeek zal hierdoor ook niet mee stappen in het GIB (geïntegreerd breed onthaal). Hierdoor daalt het werkgebied van de ELZOH onder de 100.000 inwoners en kan er slechts een lagere subsidie worden bekomen. Blijkbaar vinden de andere bestuurders van de ELZOH betaalde bestuursmandaten duidelijk belangrijker dan hogere werkingssubsidies te bekomen van de Vlaamse overheid. Glabbeek heeft bovendien geen zoveelste praatbarak als een zorgraad nodig om zorg op maat te organiseren. We hebben in Glabbeek voldoende huisartsen, kinesitherapeuten en thuisverplegers, een woonzorgcentrum, een sterke dienstverlening van het OCMW en binnenkort krijgen wij als eerste gemeente in de regio een zorgpark. Dit nieuw zorgpark zal bestaan uit 140 verblijfeenheden voor tijdelijk verblijf en begeleid wonen. En naast een 60-tal bedden die voorzien in het tijdelijk verblijf van personen met een zorgnood tussen ziekenhuisopname en overgang naar de thuisomgeving komt er ook een dagopvang voor senioren, een sociaal restaurant, een verpleegpost, een gehoorcentrum en een oogkliniek. En recent onderzoek van Logo Oost-Brabant bracht onlangs de demografie, het zorgaanbod en het gezondheidsbeleid van de gemeente Glabbeek in kaart. Hieruit blijkt dat maar liefst 87% van de inwoners tevreden zijn met het aanbod van de gezondheidsvoorzieningen in Glabbeek. Voor Glabbeek zijn betaalde bestuursmandaten in de nieuwe zorgraad geen meerwaarde, omdat dit de zorg in de regio niet beter zal maken” zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Bij deze uitspraken van de Glabbeekse burgemeester wil Ine Tombeur (NV-A schepen van Tienen) wel enige nuance toevoegen. “De gemeentebesturen moeten de statuten van de zorgraad niet goedkeuren, wel de zorgraad zelf. De gemeentebesturen duidden wel hun vertegenwoordigers in de zorgraad aan. De uitstap van Glabbeek en het feit dat het werkingsgebied minder dan 100.000 inwoners heeft, heeft helemaal geen invloed op de werkingssubsidies van de zorgraad. Eén van de beleidsdoelstellingen van de zorgraad is de oprichting van een GBO (geen GIB), een geïntegreerd breed onthaal, wat elke gemeente decretaal verplicht is. Door het wegvallen van Glabbeek kunnen we voor de oprichting van het GBO minder subsidies aanvragen, maar deze subsidie hebben we niet persé nodig voor de oprichting van een GBO. En in de statuten van de zorgraad staat inderdaad vermeld dat de bestuurders een vergoedingen kunnen ontvangen, maar hoe groot deze is, of dat het om een kilometervergoeding gaat werd nog helemaal niet beslist”.

