Gemeente regulariseert terreinen van voetbalclub, ruiterclub en hondenschool tot recreatiegebieden DDH

27 juni 2020

12u15 8 Glabbeek De gemeente Glabbeek heeft de terreinen van de voetbalclub, de ruiterclub en de hondenschool geregulariseerd tot recreatiegebieden. Jarenlang lagen die zonevreemd. De gemeente stelde hiervoor een nieuw GRUP op (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan).

Het gaat om de voetbalterreinen in Bunsbeek en Glabbeek, de ruiterclub in Attenrode-Wever en de hondenschool in Kapellen.“Jarenlang lagen deze terreinen zonevreemd waardoor de clubs heel wat beperkingen hadden omdat hun zonevreemde infrastructuur namelijk geen enkele vergunning had. Maar met ons GRUP zonevreemde recreatie zorgen we er nu voor dat deze terreinen geregulariseerd worden en een ruimtelijke inkleuring krijgen als recreatiegebied. In 2018 gingen we van start met de opmaak van het GRUP en tussen 30 december 2019 en 27 februari liep het openbaar onderzoek, waarbij geen bezwaren werden ingediend. We zijn best fier dat we op de gemeenteraad van 9 juli het eindelijk definitief kunnen voorleggen”, zegt schepen van recreatie Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).

Nieuwe parking

In het GRUP voorziet Glabbeek ook uitbreidingsmogelijkheden voor de parking van de gemeentelijke sporthal langs de steenweg N29. “Aan onze gemeentelijke sporthal kunnen we hierdoor de bestaande parking uitbreiden voor ruim 80 voertuigen waarvan ook de voetbalclub kan profiteren want hun terreinen liggen aan de overkant. In de plannen voor de heraanleg van de gewestweg N29 bekwamen we eerder al van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat er ter hoogte van de voetbal en de locatie van de nieuwe parking een veilige oversteekzone komt. Samen met de heraanleg van de N29, die bij het Vlaams gewest op de planning staat voor 2022-2023, zal de gemeente deze nieuwe parking gaan realiseren. Hierdoor komt er voldoende veilige parkeergelegenheid voor de sporthal en de voetbal van Glabbeek en komt er een einde aan de onveilige parkeertoestand langs de N29", besluit burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Het ontwerpen van het GRUP kostte Glabbeek 30.000 euro.