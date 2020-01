Gemeente realiseert tweede Mobipunt in deelgemeente Bunsbeek





Kristien Bollen

06 januari 2020

Onder Dorpspartijbeleid kreeg Glabbeek op 13 september 2018 als eerste plattelandsgemeente in Vlaanderen de primeur van een Mobipunt met autodeelwagens. “Als locatie voor het eerste Mobipunt met 2 autodeelstandplaatsen werd het gemeentehuis gekozen omdat er in de buurt een bushalte, oplaadpunt voor elektrische wagens en een fietsstalling is. Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zakte zelfs naar Glabbeek af om dit eerste Mobipunt officieel te komen inhuldigen. Gedeelde vervoersmodi zoals autodelen, openbaar vervoer en de fiets versterken elkaar net. Intussen is autodelen in Glabbeek een enorm succes, waardoor er al drie autdeelwagens aan het Mobipunt in het centrum van Glabbeek aan het gemeentehuis staan. En de gemeente realiseerde ook recent aan de parking van het dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek een tweede Mobipunt. Op deze locatie is er een bushalte, een fietsenparking, een autodeelwagen en komt er binnenkort een oplaadpunt voor elektrische wagens” zegt gemeenteraadslid Katrien Vanherck (Dorpspartij)