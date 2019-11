Gemeente organiseert gratis theatervoorstellingen voor alle scholen Kristien Bollen

16 november 2019

20u02 3

In de sporthal van de gemeenteschool in Glabbeek ging een voorstelling van theater Zuidervis door waar de kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar van de drie scholen in onze gemeente gratis konden aan deelnemen. De gemeenteschool organiseerde deze theatervoorstellingen al enkele jaren, maar op initiatief van schepen van jeugd en onderwijs Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) biedt de gemeente deze theatervoorstellingen intussen ook al geruime tijd gratis aan de kinderen van de vrije basisscholen van Bunsbeek en Kapellen aan.

“Deze theatervoorstellingen zijn niet goedkoop, daarom bieden we dit bewust niet alleen meer aan de leerlingen van de gemeenteschool aan, maar ook aan de leerlingen van de twee vrije basisscholen in onze gemeente. Dit kost de gemeente namelijk niets extra, omdat we deze kosten toch al maakten voor de gemeenteschool. Op deze manier willen we de kleuters en de aller jongste leerlingen al eens laten kennis maken met cultuur. Door dit gratis te maken voor de kinderen van de scholen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen, zorgen we dat cultuur ook voor iedereen laagdrempelig blijft in onze gemeente. De toneelvoorstelling van vandaag was een verzameling van kleine gelukjes. Maar ook een betoverende fantasierijke, muzikale voorstelling waarin kinderen leren om te gaan met minder leuke dingen: nieuwe situaties, nieuwe vrienden. Vandaag ging ook Glabbeek Herdenkt voor scholen door, ook dit aanbod voor de derde graad van de drie scholen was gratis voor alle leerlingen” zegt schepen Hilde Holsbeeks.