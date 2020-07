Gemeente ondersteunt organisatoren zodat zomerevenementen toch veilig kunnen blijven doorgaan



Kristien Bollen

31 juli 2020

17u41 0 Glabbeek Vanaf 1 augustus is voor het betreden van vergunde evenementen in Glabbeek een nieuw burgemeestersbesluit van kracht. In dit burgemeestersbesluit worden alle bezoekers van publieke gebouwen en evenementen verplicht om hun lichaamstemperatuur te laten meten, hun handen te desinfecteren en correct een mondmasker te dragen.

De gemeente stelt hiervoor gratis thermische camera’s en het nodige materiaal ter beschikking aan de organisatoren. Voor grotere evenementen zoals het zomerterras (elke zaterdag) Bunker Sommar van JH Bunker in het bosje achter het gemeentehuis waar 200 personen met hun bubbel aan tafel kunnen zitten, stelt de gemeente bovendien nog extra een securityagent gratis ter beschikking die zal toezien op een correcte naleving van de coronamaatregelen.

Ook JH De Kloemp krijgt ondersteuning vanuit de gemeente zodat ook zij hun zomerterras op het dorpsplein in Bunsbeek voor het jeugdhuis deze zomer kunnen blijven openhouden.

Niet makkelijkste oplossing, wel maximaal inzetten op veiligheid

“Evenementen als gemeente volledig verbieden is natuurlijk de makkelijkste oplossing, maar je kan er als gemeentebestuur ook voor zorgen dat evenementen, zeker in openlucht wel maximaal veilig kunnen blijven doorgaan” zegt burgemeester Peter Reekmans. “In Glabbeek kiezen we bewust voor deze tweede optie. Door nu extra maatregelen te nemen kunnen de zomerevenementen van onze twee jeugdhuizen blijven doorgaan zodat onze jeugd toch nog een aangename zomer kan beleven in eigen dorp. Ook voor andere evenementen bekijkt de gemeente bij elke aanvraag de haalbaarheid ervan en ondersteunt ze waar nodig om volgens de richtlijnen deze toch te kunnen laten doorgaan, maar uiteraard primeren hierbij voor het verlenen van een toelating absoluut de veiligheid en volksgezondheid. Door maximaal in te zetten op veilige evenementen zorgt dit ook voor vertrouwen bij de bezoekers ervan, want het zou toch te gek voor woorden zijn dat we als gemeente evenementen van onze lokale verenigingen gaan verbieden terwijl vergelijkbare initiatieven van Horecazaken wel mogen doorgaan. De mensen hun vrijheden en sociaal leven zijn nu al terecht enorm beperkt door de gezondheidscrisis die we meemaken, waardoor we tenminste als lokale overheid moeten zorgen dat er in eigen dorp nog iets op een veilige manier te beleven valt.”