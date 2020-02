Gemeente neemt forse maatregelen tegen amokmakers op fuiven Kristien Bollen

26 februari 2020

09u14 0 Glabbeek Al geruime tijd komen er meer en meer klachten binnen bij de gemeente over vechtpartijen op fuiven. Afgelopen weekend werd er nog een jongen uit Glabbeek met zware verwondingen door een vechtpartij tijdens een fuif in Hangaar 44 opgenomen in het ziekenhuis.

Camera’s

“We stellen vast dat het meestal om dezelfde heethoofden gaat die deze vechtpartijen bewust uitlokken. Daarom krijgt de security vanaf nu de opdracht bij vechtpartijen tijdens fuiven in Glabbeek onmiddellijk de politie erbij te halen. Amokmakers die meermaals betrokken zijn bij vechtpartijen riskeren vanaf nu een toegangsverbod op fuiven in Glabbeek. En binnenkort worden er ook bewakingscamera’s geplaatst in en rond Hangaar 44 zodat de politie bij incidenten de daders nog sneller kunnen opsporen” zegt burgemeester Peter Reekmans.

Toegangsverbod mogelijk

“Het gaat niet over personen die eens betrokken raken in een discussie, of eens te zat zijn, maar we gaan wel de heethoofden die meermaals voor hun plezier geweld uitlokken of andere feiten plegen die niet door de beugel kunnen weren op fuiven in Glabbeek. Tegen deze amokmakers komt er een politieverordening met een toegangsverbod voor fuiven in Glabbeek als ze meermaals betrokken zijn bij vechtpartijen op fuiven in Glabbeek. Vergelijk het dus met een stadionverbod voor hooligans, maar dan op fuiven. De security zal vanaf nu bij elk incident de politie erbij halen zodat we tegen amokmakers bij vechtpartijen een dossier kunnen opmaken om hen een toegangsverbod voor fuiven te kunnen opleggen. Om de veiligheid in en rond Hangaar 44 te verhogen gaan we binnenkort ook bewakingscamera’s plaatsen zodat de politie ook dadelijk de nodige bewijzen tegen zulke amokmakers kan verzamelen.”