Gemeente lanceert autodelen in deelgemeente Bunsbeek Kristien Bollen

30 september 2019

00u58 0

Autodelen is in Glabbeek al bijna een jaar een enorm succes, met twee autdeelwagens aan het Mobipunt voor het gemeentehuis. En vanaf half september wordt er ook autodelen aangeboden in deelgemeente Bunsbeek. Je kan deze autodeelwagen vinden aan het nieuw Mobipunt op de parking voor JH De Kloemp en de buitenschoolse kinderopvang in de Schoolstraat in Bunsbeek. Op deze locatie is er een bushalte, een fietsenparking en nu ook één vaste parking voor een autodeelwagen. En binnenkort komt er hier ook nog een oplaadpunt voor elektrische wagens.

“Onder Dorpspartijbeleid had Glabbeek op 13 september 2018 als eerste plattelandsgemeente in Vlaanderen de primeur van een Mobipunt met autodeelwagens. Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan deze door een andere persoon gebruikt worden. De wagen reserveren en gebruiken, verloopt allemaal via een app en je betaalt enkel voor de gereden kilometers. En een bijkomende sterkte van dit nieuw mobiliteitsaanbod is dat inwoners geen radicale keuzes dienen te maken, maar geleidelijk kunnen proeven van deze duurzame vervoersmodi met een positief effect op het milieu en het gezinsbudget” zegt gemeenteraadslid Katrien Vanherck (Dorpspartij).

“De gemeente voorziet enkel in de gereserveerde parkingplaatsen voor autodeelwagens aan het gemeentehuis en in de Schoolstraat in Bunsbeek. Maar het autodelen zelf wordt aangeboden door de firma Cars4Community uit Glabbeek in samenwerking met Stappin (www.stappin.be). Rijd je minder dan 7500 km per jaar of heb je sporadisch een tweede of derde wagen nodig of heb je soms nood aan een grotere auto dan is het nieuwe aanbod van autodelen in Glabbeek zeker iets voor jou” aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij)

Test voor 1 euro het nieuw aanbod van autodelen in Bunsbeek

Een deelauto in Bunsbeek of Glabbeek gebruiken kan eenvoudig via je smartphone. Download de Stapp.in app, maak een account aan en reserveer direct een deelauto. In de Android of Apple store vind je deze app, registreer een aantal gegevens (naam, adres, privé of zakelijk gebruik, rijbewijsnummer, betalingsgegevens), maak een testbetaling van 1 euro en krijg onmiddellijk een tegoed van 35 euro (5 credits) en je bent vertrokken.

Gastspreker op internationaal mobiliteitssymposium over shared mobility

Op dinsdag 8 oktober gaat in Brussel het internationaal symposium shared mobility door. Dit internationaal symposium over autodelen wordt georganiseerd door het European Regional Development Fund, autodelen.net en taxistop. In totaal zijn er 25 sprekers en experten uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en het Verenigd-Koninkrijk. Peter Reekmans, de burgemeester van Glabbeek is één van de gastsprekers. Hij was voorheen als volksvertegenwoordiger, ook al ondervoorzitter van de parlementscommissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Maar hij is vooral de eerste burgemeester van een landelijke gemeente die een modal shift met andere vervoersmodi in zijn gemeente realiseerde. Glabbeek was bovendien de eerste gemeente in Vlaanderen die verleden jaar een officieel Mobipunt kreeg in ruraal gebied. Dit symposium wil vooral de kleinere en middelgrote gemeenten in Vlaanderen op weg helpen om met de komst van de vervoerregio’s concreet aan de slag te gaan met basisbereikbaarheid. Autodelen of gedeelde mobiliteit krijgt in de toekomst een enorm belangrijke rol bij de transitie naar een netwerk van vervoer op maat. Vervoerregio’s krijgen de taak basisbereikbaarheid te realiseren door vervoer op maat op het aanvullend netwerk van openbaar vervoer aan te sluiten. Doordat Glabbeek één van de pioniers is met zo een modal shift, mag de burgemeester zijn ervaringen delen met heel wat Europese collega’s van kleinere en middelgrote gemeenten.