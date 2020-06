Gemeente investeert in 18 “buurthoekjes”



Kristien Bollen

21 juni 2020

15u22 0 Glabbeek Het beleid in Glabbeek maakt niet alleen fors werk van dorpskernvernieuwing, maar investeert tegelijk ook in een warme dorpssamenleving. De gemeente is volop bezig aan het realiseren van enkele leuke “buurthoekjes” waarvan de inwoners en passanten kunnen genieten.

“Wij gaan de komende periode op maar liefst 18 locaties vergeten en vaak vuile hoekjes op het openbaar domein inrichten of vernieuwen tot gezellige buurthoekjes. Door hier een mooie groenaanplanting, nieuwe zitbanken en publieke vuilnisbakken te gaan plaatsen zorgen we dat buurtbewoners hier elkaar kunnen ontmoeten, maar ook wandelaars en fietsers er kunnen uitrusten of picknicken. Eerder realiseerden we onder Dorpspartijbeleid ook al een nieuw dorpsplein in Bunsbeek, Attenrode en Glabbeek” zegt gemeenteraadslid Katrien Vanherck(Dorpspartij).

“Concreet gaat het over 18 buurthoekjes in alle deelgemeenten op volgende locaties: op het kruispunt van Craenenbroekstraat/Dries, Attenrodestraat/Rode, Grotestraat (aan het gemeentehuis), Steenbergestraat (aan het gemeentelijk domein), Zuurbemde (aan de kerk) en aan de gemeentelijke sporthal in deelgemeente Glabbeek-Zuurbemde. In de Baekveldstraat aan (JH De Kloemp), Pamelenstraat, Bunsbeekdorp (aan de pastorij), Meenselbeekstraat/Broekjesweg, Schoolstraat/Vlaasstraat (aan de kapel), Boeslinter (aan de kapel) en in de nieuwe woonwijk Baekveld in deelgemeente Bunsbeek. In de Dorpsstraat (aan kerkhof) Kapellen en de Stationsstraat (bibliotheekgebouw) in deelgemeente Kapellen. En in de Torenstraat (aan het oud gemeentehuis), Butschovestraat/Heirbaan en Solveldweg (aan de kerk) in deelgemeente Attenrode-Wever. We doen de inrichting van deze buurthoekjes gecombineerd met andere openbare werken in de straat zoals de aanleg van nieuwe voet- en fietspaden” vult burgemeester Peter Reekmans aan.

