Gemeente investeert 340.000 euro in tractor met maaiarm, opzuigbak en containeraanhangwagen Kristien Bollen

18 mei 2020

12u43 0 Glabbeek De gemeenteraad van 14 mei 2020 keurde op voorstel van schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) de aankoop goed van een nieuwe tractor met maaiarm, opzuigbak en containeraanhangwagen. Een aangepaste raming van 344.850 euro voor de opdracht .

“De ‘aankoop tractor met maaizuigcombinatie en containeraanhangwagen’ werd door de gemeenteraad goedgekeurd. De raming moest verhoogd worden omdat we naast de tractor ook een containeraanhangwagen gaan bestellen. Nu de aangepaste raming is goedgekeurd, kunnen we binnen de 14 dagen overgaan tot het plaatsen van de bestelling. Onder Dorpspartijbeleid blijven we permanent investeren in nieuw materiaal voor de dienst openbare werken om onze straten en het openbaar patrimonium proper te houden. De voorbije jaren investeerden we al heel wat in nieuw onderhoudsmateriaal, zoals een veegmachine met kolkenreiniger, een tractor met onkruidborstel en bekenfrees, een mobiele stoommachine en een klepelmaaier. Deze investering was noodzakelijk om alle wegkanten en heel wat trage wegen degelijk te kunnen blijven onderhouden. De huidige tractor met maaier is al twintig jaar oud en was aan vervanging toe”, zegt eerste schepen Kris Vanwinkelen.