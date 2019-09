Gemeente Glabbeek voert nieuw fuifreglement in Vanessa Dekeyzer

10 september 2019

16u09 4 Glabbeek Op de gemeenteraad van donderdag staat de invoering van een nieuw fuifreglement op het menu. Dat moet voor meer veiligheid tijdens evenementen zorgen. “We maken komaf met het gedoogbeleid rond de overbezetting van bepaalde feestzalen in de gemeente”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Voor de komst van de nieuwe polyvalente evenementenhal Hangaar 44, vonden er volgens de burgemeester regelmatig fuiven in de gemeente plaats met veel meer bezoekers dan de door de brandweer goedgekeurde maximumcapaciteit. “Hier is jaren een gedoogbeleid rond gevoerd”, geeft burgemeester Reekmans toe. “Maar naar veiligheid toe kunnen we dit niet langer verantwoorden.”

Het nieuwe fuifreglement legt strikte voorwaarden op de maximale bezetting van elke zaal op. “Zo kunnen er in de toekomst nog perfect kleinere fuiven en feesten plaatsvinden in alle parochiezalen, maar er mogen maar zoveel mensen binnen als de brandweer bepaalt. Daar zal streng op gecontroleerd worden”, aldus burgemeester Reekmans. “In de grootste parochiezaal Glazuur zijn maximum 360 personen toegelaten, net als in GC De Roos. Dan heb je nog enkele kleinere zalen. Het parochiecentrum van Bunsbeek is goed voor 200 personen en dat van Attenrode voor 99 mensen. In de parochiezalen van Kapellen en Wever vinden er zelden fuiven plaats. Dat zijn eerder feestlocaties. Hier kunnen respectievelijk 200 en 120 personen binnen.”

Hangaar 44

Afgelopen weekend opende Hangaar 44 de deuren voor het publiek. Deze evenementenhal was volgens Reekmans nodig om in de toekomst grotere evenementen in Glabbeek veilig te kunnen blijven organiseren. “Een zaal met voldoende nooduitgangen is broodnodig om op een veilige manier fuiven te kunnen organiseren. Deze hal is geen concurrentie voor de kleinere zalen. Enkel grote evenementen, voor een publiek van 360 tot 1.840 personen, zijn hier aangewezen.”

Het fuifreglement herbekijkt ook de interne veiligheid. Het gaat dan om de voorziening van voldoende security. “Met ons nieuw fuifreglement willen we vooral zorgen dat er veilig gefeest kan worden met veel minder overlast voor de buurt”, besluit burgemeester Reekmans.

