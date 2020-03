Gemeente Glabbeek organiseert extra ophaling snoeihout Vanessa Dekeyzer

27 maart 2020

13u46 0 Glabbeek Naar aanleiding van de coronacrisis en de sluiting van de recyclageparken, blijven veel inwoners zitten met snoeihout. Om aan deze problematiek tegemoet te komen, organiseert de gemeente een extra inzameling van snoeihout. Deze inzameling vindt plaats van 6 april tot en met 10 april.

Inschrijven voor deze extra ophaling kan tot en met 3 april via hakselronde@glabbeek.be of op 016/77.29.29. De voorwaarden voor het op te halen hout blijven wel gelden. Het gaat enkel om takken die een maximale diameter van 10 centimeter hebben en maximaal twee meter lang zijn. De hoeveelheid snoeihout is beperkt tot 4 kubieke meter per aanvrager. “Hou afstand van onze werkmannen als deze het komen ophalen”, klinkt het duidelijk.