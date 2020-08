Gemeente Glabbeek eist schadevergoeding van zelfverklaarde voetwegenactivist



Kristien Bollen

02 augustus 2020

16u45 0 Glabbeek De zelfverklaarde voetwegenactivist Marc Van Damme blijft de gemeente Glabbeek bestoken met rechtszaken. “Dit is opmerkelijk omdat de gemeente Glabbeek met hem nochtans een dading afsloot op 11 mei 2017. Overeenkomstig deze dading engageerde de gemeente Glabbeek zich om elk jaar 5 buurtwegen te behandelen, in de zin dat de gemeente de discretionaire bevoegdheid behoudt om deze buurtwegen te heropenen, te verleggen of af te schaffen” zegt burgemeester Peter Reekmans. De gemeente legt nu zelf een schadeclaim neer bij de rechtbank voor de juridische -en gerechtskosten die de gemeente moest maken tegen deze man.

“De voorbije drie jaar werden wel degelijk 16 wegjes door de gemeente aangepakt en werd de dading volledig gerespecteerd langs de zijde van de gemeente Glabbeek” zegt de burgemeester.

Toelichting conform met dading

“Zowel eind 2017, eind 2018 en eind 2019 bezorgde wij als gemeentebestuur aan Marc van Damme een aangetekend schrijven waarin we telkens onze inspanningen uit het voorbije jaar toelichtte, conform de dading. Op de rapportering van 2017 en 2018 kwam er geen enkele reactie van Marc Van Damme. Maar op 18 januari 2020 kwam er wel een reactie op de rapportering van 2019, stellende dat de rapportering niet zou voldoen. Hij gaf hierin aan een boete te zullen opeisen vanaf 1 maart 2020.”

Plotse dagvaarding

De gemeente Glabbeek repliceerde bij brief van 3 februari 2020 dat de ingebrekestelling werd geprotesteerd en de dading wel degelijk wordt nageleefd. Op 3 maart 2020 werd de gemeente plotseling gedagvaard door Marc Van Damme. “Maar deze nieuwe rechtszaak is vooral een reinste intimidatiepoging, in zijn vordering beweert Van Damme dat hij de gerapporteerde initiatieven van de gemeente niet heeft kunnen nakijken en het voor hem onduidelijk zou zijn welke trage wegen behandeld werden. Deze vordering miskent enerzijds het feit dat de dading wel degelijk te goeder trouw wordt nagekomen door de gemeente Glabbeek en miskent anderzijds de vormvoorwaarden van de afgesloten dading” zegt Peter Reekmans.

Schadeclaim eisen voor onnodig gemaakte kosten

“De gemeenteadvocaat heeft nu de opdracht gekregen in het verweer te gaan tegen deze ongegronde eisen van Marc Van Damme. De gemeente legt nu zelf een schadeclaim neer bij de rechtbank voor de juridische -en gerechtskosten die de gemeente alweer moest maken tegen deze man die overduidelijk ter kwader trouw handelt en vooral geld wil slaan uit trage wegen” verduidelijkt de burgemeester. “Hij richtte begin dit jaar opnieuw zijn pijlen op Glabbeek nadat ik als burgemeester mijn mening gaf over de enorm grote schadeclaim die hij de stad Aarschot deed ophoesten. Ik noemde hem toen in de media een regelrechte vloek voor trage wegen in plaats van een zegen. Blijkbaar is dit in het verkeerde keelgat geschoten en probeert hij nu uit pure rancune de dading met de gemeente te laten vernietigen via de rechtbank. Bovendien zijn wij de eerste en enige gemeente tegen wie hij en zijn lokale kompaan, gewezen gemeenteraadslid van Samen Groen, Lowie Steenwegen eerder al een rechtszaak verloren te hebben en dat doet duidelijk nog steeds veel pijn. Deze man is gewoon een ordinaire geldwolf die van hiaten in de wetgeving tracht misbruik te maken om zijn eigen zakken te vullen, niet meer of minder. Zulke figuren zullen wij vanuit Glabbeek met alle rechtsmiddelen blijven bestrijden. En we hebben als gemeente sinds 2017 namelijk een concreet tragewegenplan dat we stap per stap realiseren, maar we laten ons hierbij door niemand opjagen.”