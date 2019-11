Gemeente gaat tussen 2020 en 2025 investeren in betere fietspaden



Kristien Bollen

27 november 2019

11u35 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek voorziet in haar meerjarenplan 2020-2025 de aanleg van nieuwe fietspaden in maar liefst 11 straten en voorziet hiervoor een budget van 4 miljoen euro.

“De nieuwe fietspaden in de Butschovestraat, de Rode, Zuurbemde, Boeslinter, de Hoeledensesteenweg, Hoeledenstraat, Pepinusforstraat en de Oplintersesteenweg vallen in het goedgekeurde lokaal fietsroutenetwerk en hiervoor halen we maar liefst 3.150.000 euro subsidies uit het Vlaams fietsfonds naar Glabbeek, waardoor deze investering de gemeente amper 350.000 euro zal kosten”, aldus burgemeester Peter reekmans. “Voor de nieuwe fietspaden in de Craenenbroekstraat, de Stationsstraat en de verbindweg tussen het gemeentehuis en de sporthal kunnen we geen beroep doen op subsidies en hierin investeren we 500.000 euro aan eigen middelen. We leggen een nieuw fietspad aan tussen de bibliotheek in Kapellen en de Dries in Glabbeek om deze weg heel wat veiliger te maken voor de trage weggebruikers. Ook het fietspad in de Craenenbroekstraat zorgt voor een veel veiligere verbinding tussen de steenweg N29 en de Dries in Glabbeek. Net zoals het nieuw fietspad tussen de sporthal en het gemeentehuis. We zorgen er bovendien voor dat de nieuwe fietspaden aansluiten op de buurgemeenten en creëren hierdoor veel veiligere fietsverbindingen in het bovenlokaal fietsroutenetwerk”, aldus Reekmans (Dorpspartij).