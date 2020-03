Gemeente gaat beschermde kerken Bunsbeek en Zuurbemde renoveren met 950.000 euro Vlaamse subsidies



Kristien Bollen

01 maart 2020

12u19 4 Glabbeek De gemeente Glabbeek gaat met 950.000 euro subsidies van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed de kerken van Zuurbemde en Bunsbeek renoveren. De beheersplannen en premiedossiers voor de renovatie van de beschermde kerk en kerkhofmuur van Zuurbemde en de gedeeltelijk beschermde kerk en kerkhofmuur van Bunsbeek werden goedgekeurd, waardoor de werken binnen de 5 jaar van start kunnen gaan.

De totale kostprijs voor de renovatie van beide kerken en kerkhofmuren bedraagt 1.187.513,63 euro. De beschermde toren van de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek werd gebouwd in de 12de eeuw. Het gotische koor in zandsteen is in laatgotiek van de 15de eeuw. In 1735 werden de zijportalen afgebroken en vernieuwd, de zijkoren werden versmald en het portaal is neoclassicistisch (einde 18de eeuw). De sacramentstoren van de Sint-Catharina Zuurbemde werd gebouwd tussen 1555 en 1557 en ook het koor en de kruisbeuk dateren uit de 16de eeuw. In 1857 werd aan de zuidzijde een sacristie aangebouwd en het schip en de toren zijn neogotisch en in 1863-1864 gebouwd.

Kerkendorp

“Glabbeek is nu eenmaal een kerkendorp dat letterlijk ontstaan is in de verschillende deelgemeenten rond de kerktoren. Het conserveren van kerkelijk erfgoed heeft voor het huidig gemeentebestuur niets te maken met al dan niet gelovig of niet-gelovig zijn. Wij investeren als gemeentebestuur bewust in het conserveren van heel wat waardevolle gebouwen in onze gemeenten en met de renovatiedossiers van deze twee beschermde kerken zorgen we dat we voor het einde van deze legislatuur hiervoor alweer een fors bedrag aan Vlaamse subsidies naar onze gemeente zullen halen. Want laten we eerlijk zijn, zonder deze Vlaamse subsidies zouden we als kleine gemeente deze forse investeringen in ons kerkelijk erfgoed niet kunnen realiseren”, zegt schepen van kerkfabrieken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).