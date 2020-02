Gemeente en bpost houden infomoment over pakjesautomaat Kristien Bollen

18 februari 2020

Met de nieuwe Cubee pakjesautomaat van bpost aan het gemeentehuis in Glabbeek kun je als particulier dag en nacht pakjes tot 30 kg afhalen en als bedrijf uit Glabbeek pakjes versturen. Voor heel wat bedrijven en webshops behoort de levering in een pakjesautomaat, naast de traditionele thuislevering of de levering in een afhaalpunt, tot de standaardmogelijkheden.

De gemeente Glabbeek, de gemeentelijke middenstandsraad en bpost organiseren een infomoment voor inwoners en handelaars aan de pakjesautomaat op maandag 9 maart om 19.30 uur.