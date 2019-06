Gemeente blijft zich verzetten tegen prijsstijgingen afvalintercommunale Ecowerf en zal prijsstijgingen niet doorrekenen aan haar inwoners Kristien bollen

28 juni 2019

17u41 3 Glabbeek De gemeente Glabbeek reageert op het persbericht van 27 juni van afvalintercommunale Ecowerf (waarin staat dat ze“het principe ‘de sorteerder wordt beloond’ verder consequent wil toepassen; en de’verwerking van huisvuil is gestegen met bijna 10 procent”). De Raad van Bestuur van Ecowerf keurde deze week een stijging van de afvalprijzen vanaf 1 januari 2020 goed. De gemeente Glabbeek stemde tegen deze beslissing in de Raad van Bestuur en Glabbeek zal deze prijsstijgingen ook niet gaan doorrekenen aan haar inwoners.

Verdoken gemeentebelastingen

De gemeente Glabbeek gaat niet akkoord met de inhoud van het persbericht van Ecowerf waarin beweerd wordt dat de kosten en verwerking van afval de voorbije jaren sterk gestegen zou zijn. Uit de jaarrekeningen van Ecowerf blijkt overduidelijk dat dit ronduit onwaar is, meer zelfs de kosten van afvalverwerking daalden eerder de voorbije jaren. Onder het groene motto “de sorteerder wordt beloond” willen verschillende politici in Oost-Brabant enkel de afvalfactuur via verdoken gemeentebelastingen doorschuiven naar hun inwoners, om de kosten voor de gemeente zelf te kunnen laten dalen. Voor boomstronken, snoeihout en steen wil men de prijzen gaan verdubbelen en de prijzen voor harde plastics en sloophout wil men zelfs gaan verviervoudigen.

Hier geen verdubbeling

“Met het verdubbelen en zelfs verviervoudigen van de prijzen voor afval willen bepaalde politici uit Oost-Brabant enkel de kostprijs van de containerparken voor de gemeentebesturen doen dalen en via verdoken belastingen de factuur gewoon doorschuiven naar hun inwoners. Deze prijsstijgingen komen er dus niet omdat de afvalverwerking duurder is geworden, maar is een zuivere politieke beslissing. Aan zulke platte verhogingen van de gezinsfacturen via intercommunales enkel om meer geld in de gemeentekas te krijgen doen we in Glabbeek niet meer mee. Wij beloofden onze inwoners dat in Glabbeek geen enkel factuur voor onze gezinnen via (verdoken) belastingen zouden stijgen en houden hierin woord. In 2015 voerde Ecowerf op vraag van enkele burgemeesters al eens een vergelijkbare prijsstijging door om meer geld naar de gemeentekassen te laten vloeien, ook toen was Glabbeek de enige gemeente waar deze prijsstijging voor afval niet doorgerekend werd naar de inwoners. Ook de geplande prijsstijgingen vanaf 2020 voor afval zal Glabbeek opnieuw niet doorrekenen naar onze inwoners.” zegt eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij), bevoegd voor afvalbeleid.

De prijzen van afval per kilo in het containerpark van Glabbeek blijven ook in 2020 dezelfde als vandaag: voor grofvuil 0.2 €, voor harde plastics 0.02 €, voor sloophout 0.02 € , voor boomstronken 0.02 €, voor snoeihout 0.02 € en voor steen enz.. 0.02 €.