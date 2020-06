Gemeente betaalt net geen 2000 euro advertentieruimte voor lokale verenigingen DDH

28 juni 2020

20u03 1 Glabbeek De gemeente Glabbeek investeert bijna 2000 euro in advertentieruimte voor activiteiten van lokale verenigingen, nu die hun werking langzaam weer heropstarten.

Glabbeek kocht advertentieruimte in een aantal huis-aan-huis bladen en die mogen de verenigingen gebruiken om hun activiteiten aan te kondigen. De 55 verenigingen kregen de kans om er gebruik van te maken. Een deel van hun activiteiten werden ook al aangekondigd in het gemeentelijk informatieblad en in de volgende edities zullen nog meer evenementen worden aangekondigd. In het gemeentelijk relanceplan van Glabbeek werd in totaal een budget van ruim 50.000 euro voorzien voor het ondersteunen van de lokale verenigingen in de nasleep van de coronacrisis.