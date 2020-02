Gebouw onbewoonbaar door weggewaaid dak, bewoners ongedeerd Kristien Bollen

10 februari 2020

In de Tramstraat in Kapellen bij Glabbeek is vanavond een dak afgewaaid van een gebouw door een hevige rukwind. De bewoners zijn hun huis aan het verbouwen en hebben tijdelijk hun intrek genomen in een gebouwtje er vlak naast. Juist van dat gebouwtje is het dak losgerukt. Brandweerlui snelden ter plaatse om het voorlopig dicht te dekken tegen de regen. Helaas is het gebouw wel onbewoonbaar verklaard. “De bewoners worden vannacht bij familie opgevangen. Morgen bekijken we samen waar we hen een noodwoning kunnen aanbieden” vertelt de burgemeester die de hulpdiensten dankbaar is voor hun snelle interventie. “Deze brandweerlui hebben de handen meer dan vol. In onze gemeente zijn heel wat elektriciteitskabels los gekomen of driegen los te komen door omgewaaide bomen of afgewaaide takken. Dit is onder meer het geval in de Pamelenstraat, de Keibergstraat, Rode, en de Oplintersesteenweg. Ook daar tracht men zo snel mogelijk op te treden om verder schade te voorkomen en de rijbanen vrij te houden.”