Fototentoonstelling “de Kapellekensbaan” Kristien Bollen

19 augustus 2019

De fotoclub Focus Glabbeek organiseert met de steun van de gemeente Glabbeek nog tot zondag 1 september in de kapel van de Heinkensberg in deelgemeente Wever de fototentoonstelling de Kapellekensbaan. Glabbeek telt ruim 170 kapelletjes die met de tentoonstelling in beeld worden gebracht. De tentoonstelling kan elke dag gratis bezocht worden van 8 tot 20 uur. De tentoonstelling werd plechtig geopend door eerste schepen Kris Vanwinkelen.

“Hier een authentieke kapel, daar een kapelletje aan de hoek van de straat. Mariagrotten in voor- en achtertuinen. Op vele plaatsen kleine houten constructies vastgemaakt aan gevelmuren boven de deur en zelfs aan boomstammen. En ten slotte ook tientallen ingebouwde nis­sen in de huisgevels... Ze zijn er dus nog, maar veel mensen merken ze gewoon niet meer op. Het zijn relicten uit vervlogen tijden waarin volksdevotie alom aanwezig was in het dagelijks leven van onze vrome plattelandsbevolking. Het is dan ook lovenswaardig dat onze lokale fotoclub dit rijk lokaal erfgoed met een mooie tentoonstelling in beeld brengt” zegt de schepen.