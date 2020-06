FERM Glabbeek opent eerste troostplek Kristien Bollen

19 juni 2020

10u08 0 Glabbeek In Zuurbemde (Glabbeek) wordt zondag 21 juni om 15 uur een van de eerste troostplekken geopend. De plek te midden van de velden moet nu en lang na corona troost en rust bieden. Het is een onderdeel van het project ‘PlantTroost’ dat Ferm - het vroegere KVLV - onlangs gelanceerd heeft.

PlantTroost is een concreet antwoord van een socioculturele beweging op signalen vanuit de samenleving en van experten. Dirk De Wachter, Manu Keirse, VRT-nieuwsanker Fatma Taspinar en organisaties zoals Tele-Onthaal, CAW, VVSG en de Vlaamse minister van Welzijn steunen dit initiatief.

De troostplek bestaat uit een vast paneel en een aanplanting met bloembollen. Die bloembollen staan symbool voor veerkracht en hoop.

De plek is gelegen in de Delle en is te bereiken via de kasseiweg naast Zuurbemde 42 (3380 Glabbeek). Vervolgens moet je de eerste afslag rechts nemen en volgen tot aan de vijf eikenbomen.