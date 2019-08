Feestelijkheden rond de eeuwenoude kapel van de Heinkensberg Kristien Bollen

13 augustus 2019

18u04 0

In Wever bij Glabbeek bestaat reeds vier eeuwen lang een verering van de maagd Maria in de kapel op de Heinkensberg. Op donderdag 15 augustus, het feest van Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming, vindt de jaarlijkse eucharistieviering in openlucht plaats aan de kapel om 10 uur. (Bij regenweer gaat de viering door in de Sint-Antoniuskerk van Wever). In de namiddag om 15 uur gaat de kleurrijke processie uit: er wordt vertrokken aan de Sint-Antoniuskerk van Wever tot aan de kapel van de Heinkensberg. Aan de kapel wordt er kort gebeden en brengt Volkskunstgroep “Het Weverke” uit Genk dit jaar hulde aan Maria. Nadien wordt er terug gestapt van de kapel naar de kerk. Bij aankomst opent parochiecentrum ’t Solveld haar deuren voor een drankje en mogelijkheid tot een gezellige babbel. De inwoners worden gevraagd om een Maria- of Jezusbeeld aan hun woning te plaatsen.

Het Mariabeeld van de Heinkensberg werd, volgens de legende, omstreeks 1572-1573 aangebracht door de Spaanse generaal Don Dionysius Vicca, geboren te Cadiz (Costa de la Luz, Zuid-Spanje). Hij zou als legeraanvoerder van Alva een overwinning behaald hebben op één van de legers van Willem van Oranje. Als dankbetuiging heeft hij de kleine kapel op de Heinkensberg laten bouwen. Hij overleed hier in het koude noorden te Attenrode in 1584, waar hij in de vroegere kerk werd begraven voor het altaar van O.-L.-Vrouw. Het graf werd weggehaald tijdens de bouw van de nieuwe kerk.

De kapel werd meermaals vergroot, o.a. in 1900. In 1922 werd er een koor aangebouwd ter gelegenheid van de viering van de 350ste verjaardag van de kapel. In 1966 werd de vervallen kapel heropgebouwd onder pater-pastoor Savonet. En in 2015 werd het dak van de kapel nog volledig vernieuwd en geïsoleerd op initiatief van de kerkfabriek.

De kapel van de Heinkensberg staat bij vele mensen uit de wijde omgeving generaties lang bekend als een plaats van rust. Andere branden er een kaarsje en leggen hun zorgen in de handen van Maria of komen bidden om genezing.