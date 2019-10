Evaluatie 1 jaar deelwagens: “Groot succes” Vanessa Dekeyzer

09 oktober 2019

12u57 2 Glabbeek Een jaar geleden voerde Glabbeek deelauto’s in. Daarmee was de gemeente de eerste in Vlaanderen. En het heeft succes. De provincie Vlaams-Brabant wil nu het zelfde doen in onder meer in Geetbets, Landen en Linter, Tienen en Zoutleeuw. “Meer nog, we willen hier meteen e-mobipunten van maken”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

‘Autodelen’ gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan deze door een andere persoon gebruikt worden. De twee autodeelwagens aan het gemeentehuis van Glabbeek werden het afgelopen jaar door 46 actieve personen voor 7.685 kilometer gedurende 1.961 uren gebruikt. En ook het gemeentepersoneel gebruikte deze autodeelwagens voor in totaal 2.129 kilometer dienstverplaatsingen.

Internationaal symposium

“De prachtige resultaten van één jaar autodelen in Glabbeek bewijzen dat deze modal shift werkt”, zegt burgemeester Peter Reekmans, die afgelopen dinsdag gastspreker was op het internationaal symposium over autodelen in Brussel. “Naast pioneer voor het autodelen is Glabbeek ook de eerste landelijke gemeente in Vlaanderen geweest die een officieel mobipunt kreeg.”

Een mobipunt is een publieke plek waar een divers en op elkaar afgestemd mobiliteitsaanbod wordt aangeboden, met bijvoorbeeld autodelen, openbaar vervoer of collectief vervoer en fietsinfrastructuur. Daarnaast worden er ook enkele andere diensten voorzien zodat de mobipunten een kwalitatief alternatief kunnen bieden voor het bezit van een private auto. De provincie liet al weten tegen 2021 dergelijke mobipunten op te starten in Geetbets, Herent, Huldenberg, Landen, Linter, Rotselaar, Tienen en Zoutleeuw.

“Vandaag verhogen we de ambitie naar een uitbreiding met elektrische mobiliteitsdiensten”, zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning, An Schevenels. “Naast een centraal punt voor autodelen, openbaar vervoer of collectief vervoer en fietsinfrastructuur komen er ook voorzieningen voor het delen van elektrische fietsen en auto’s. Hiervoor vragen we aan de Vlaamse regering een bedrag van 100.000 euro.”