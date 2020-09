Erosiewerken moeten einde maken aan waterellende DDH

17 september 2020

17u13 0 Glabbeek De erosiewerken in Glabbeek lopen ten einde. Daarmee hoopt de gemeente paal en perk te stellen aan de modder die bij zware regenval uit de velden de gemeente instroomt.

Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan (GEBP) van Glabbeek werd eind 2019 goedgekeurd. “De werken gaan van sensibilisatie tot kleinschalige infrastructuurwerken. De knelpuntgebieden, die geïnventariseerd werden, situeren zich in deelgemeente Bunsbeek in de Moutsbornstraat, Boeslintersebeek en Houtemstraat. In deelgemeente Glabbeek in de Kapellenstraat, Rode, Grotestraat en Kromstraat. In deelgemeente Kapellen in de Dorpsstraat en Sint-Katarinastraat. En in deelgemeente Attenrode-Wever in de Langstraat, Heirbaan, Butschovestraat, Torenstraat, Doelaagstraat en Halensestraat. Recent werd er nog een tweede houthakseldam in de Butschovestraat gerealiseerd zodat het probleem van wateroverlast ook daar eindelijk verleden tijd zal zijn. Op al deze locaties was er voor de ingrepen veel uitspoeling van modder tot op straat bij hevige regenval. Ook de landbouwer ondervond nadelen omdat er ook een uitspoeling is van vruchtbare grond”, vertelt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Alweer gefinancierd met veel subsidies

In het plan werd onderscheid gemaakt tussen de verschillende types van schadegevallen en dat zijn er best wel wat. “Dat ging over modder- en wateroverlast op de wegen, verstopping van rioleringen, schade aan woningen en inboedel, schade op landbouwpercelen onder de vorm van erosiegeulen en de afspoeling en dichtslibbing van grachten, waterlopen en wachtbekkens. Het grootste deel van deze knelpuntgebieden hebben we aangepakt en momenteel starten we de laatste dossiers op voor uitvoering op korte termijn”, zegt eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).

De kostprijs van de erosiewerken in de gemeente werden geraamd op 50.000 euro, waarvan 45.000 euro gefinancierd werd met Vlaamse subsidies.

