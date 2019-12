Ereschepen Jozef Lenaerts overleden Kristien Bollen

30 december 2019

01u22 1 Glabbeek Het gemeentebestuur heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van ere schepen Jozef Lenaerts (81) uit Attenrode-Wever .

Lenaerts werd geboren in Bunsbeek op 22 april 1938 en is op 27 december 2019 overleden. Hij was voor de toenmalige CVP na de fusie in 1976 eerste schepen van de gemeente Glabbeek en was bevoegd voor Financiën. Op het einde van de eerste legislatuur na de fusie kwam het tot een breuk binnen de CVP en richtte eerste schepen Jef Lenaerts samen met toenmalig schepen Victor Genoe en nog enkele anderen de Vrije Fusiepartij (VFP) op. Voor deze nieuwe partij was hij vanaf 1982 nog eens twaalf jaar gemeenteraadslid in Glabbeek. Op donderdag 23 mei 2019 kreeg hij in het woonzorgcentrum waar hij verbleef uit handen van burgemeester Peter Reekmans en eerste schepen Kris Vanwinkelen de titel van ereschepen uitgereikt. “Het gemeentebestuur wenst zijn familie veel sterkte in deze droeve dagen. Wij zullen ‘Jef’ steeds herinneren als een man die de mensen hielp waar hij kon en zich jarenlang politiek heeft ingezet voor ons dorp”.

De begrafenis gaat door op donderdag 2 januari 2020 om 10 uur in de Sint-Antoniuskerk te Wever.