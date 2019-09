Ephsieny Van Roy uit Glabbeek wint de jumping van Aarschot Kristien Bollen

29 september 2019

De 31ste editie van de jumping van Aarschot ging vandaag door op het Ruitershof in Langdorp. Ephsieny Van Roy (21 ) uit Glabbeek zette een zeer knappe tijd neer op een foutloos parcours bij de jumping over 1.10 meter. “Door haar straffe prestatie mocht ze vandaag de Beker van Aarschot mee naar Glabbeek nemen. Deze jonge ruiter uit ons dorp behaalde al heel wat overwinningen op jumpingkampioenschappen. En in 2018 reikte wij haar hierdoor al terecht de titel van sportvrouw van de gemeente Glabbeek uit. Ik ben alvast een enorm fiere burgemeester, omdat we in het kleine Glabbeek enorm veel grote sporttalenten zoals Ephsieny hebben” reageert burgemeester Peter Reekmans op de overwinning van zijn dorpsgenote.