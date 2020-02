En de prijs voor meest originele carnavalsoutfit gaat naar.... Vanessa Dekeyzer

21 februari 2020

13u58 1 Glabbeek De prijs voor de meest originele carnavalsoutfit gaat dit jaar volgens ons naar deze Maja Andries uit Glabbeek. Zij was twee jaar geleden verkleed als een hamburger, vorig jaar als een zak friet en dit jaar als een hotdog.

“Ze is gewoon graag om op te eten”, zegt mama Elke Hendrickx. En ook hond Jimmy vierde duidelijk mee in de carnavalsgekte, net als de fruitmama’s van basisschool De Duizendpoot in Bunsbeek. Zij kwamen voor de stoet speciaal verkleed als een aardbei, een framboos, een banaan, een peer, een wortel en een pompoen.