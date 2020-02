Eitjesautomaat gaat vliegen op boerder-ei Jacqueline Vanessa Dekeyzer

10 februari 2020

11u41 0 Glabbeek Met tranen in de ogen zagen Shana en Jelle van boerder-ei Jacqueline hoe de wind de boerderijautomaat meenam in de storm. Je hoort het goed: een loodzware automaat belandde na een hevige rukwind enkele meters verder op. “Er zullen dus even geen eitjes te koop zijn tot we een oplossing gevonden hebben.”

“Jelle en in zaten in onze woonkamer toen plots de ramen begonnen te beven”, vertelt Shana. “Daarop kijken we naar buiten en zien we het hokje en het dak van onze boerderijautomaat, die gevuld is met verse eitjes van onze kippen, wegvliegen. Drie seconden erna volgde de gigantische zware automaat. We konden onze ogen niet geloven. Wie had dat kunnen denken?”

De automaat zelf belandde enkele meters verder op, van het hutje zijn er stukken kwijt. “Die gingen gewoon de lucht in, geen idee waar ze naartoe zijn”, aldus Shana. “Samen met familie hebben we meteen de automaat afgedekt met alles wat we vonden, zoals zeilen, paletten en gewichten, op zo de schade van de storm en de regen te beperken. Vandaag is de firma gecontacteerd. We moeten de automaat zes uur laten rechtop staan om hem daarna proberen op te starten. Dan pas kan de firma bekijken hoe erg de schade is.”