Drie burgemeesters van Glabbeek benoemd tot Ridder Vanessa Dekeyzer

20 mei 2020

15u07 1 Glabbeek Koning Filip I ridderde recent met een Koninklijk Besluit huidig Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans en de gewezen burgemeesters Arène De Coster en Jean Vanschoubrouck. De eretekens zijn intussen aangekomen op het gemeentehuis.

Ere-burgemeester Arsène De Coster was ruim 25 jaar actief en ere-burgemeester Jean Vanschoubroeck 18 jaar. Ridder in de Nationale Orde is een erkenning die burgemeesters en parlementsleden meestal pas na hun actieve carrière krijgen. Maar ook huidig burgemeester Peter Reekmans (45) krijgt al op heel jonge leeftijd deze eer toegeschoven omdat hij op de minimumleeftijd van 40 jaar al een rijk gevuld palmares kan voorleggen van maar liefst 20 jaar in de gemeenteraad van Glabbeek, waarvan zeven jaar burgemeester en daarboven was hij ook al vijf jaar parlementslid en gewezen fractievoorzitter in het Vlaams parlement.

Intussen zijn het Koninklijk Besluit en de eretekens toegekomen op het gemeentehuis van Glabbeek. Vanaf nu mogen de burgemeester en de twee gewezen burgemeesters van Glabbeek zich dus Ridder noemen. De eretekens zullen binnenkort tijdens een zitting van de gemeenteraad officieel uitgereikt worden.