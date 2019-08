Dreigende wolken houden bedevaarders niet weg Kristien Bollen

15 augustus 2019

14u05 1

15 augustus (“half oogst”), oftewel het feest van Maria Tenhemelopneming, is naar jaarlijkse traditie een groot geloofsfeest in Wever. In de rustgevende omgeving van de vierhonderd jaar oude kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg werd de eucharistieviering opgedragen.

Net voor 10 uur liep het grasveld aan de prachtige Mariakapel vol. Ondanks de dreigende wolken kwamen honderden mensen afgezakt naar het populaire Mariaoord. Priester Luc Thiry ging voor in de stemmige eucharistieviering en het koor van Glabbeek-Kapellen luisterde het geheel muzikaal op. Aan het eind van de viering werden de kinderen gezegend en kregen ze een gewijde Mariamedaille mee.

Het Mariabeeld van de Heinkensberg werd, volgens de legende, omstreeks 1572-1573 aangebracht door de Spaanse generaal Don Dionysius Vicca, geboren te Cadiz (Costa de la Luz, Zuid-Spanje). Hij zou als legeraanvoerder van de Spaanse hertog Alva een overwinning behaald hebben op één van de legers van Willem van Oranje. Als dankbetuiging heeft hij de kapel op de Heinkensberg laten bouwen.

Naar jaarlijkse traditie trekt in de namiddag om 15 uur de processie door het dorp: van aan de Sint-Antoniuskerk naar de kapel en terug.