Douches en kleedkamers van sportinfrastructuren blijven dicht nadat medewerkers van voetbalclub positief hebben getest op Covid-19 DDH

12 oktober 2020

15u34 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek sluit tijdelijk de douches en de kleedkamers van alle sportinfrastructuren nu er een aantal besmettingen opduikt in voetbalclub VZ Glabbeek. De gemeente kende de voorbije dagen zes nieuwe besmettingen waarvan de helft gelinkt kan worden aan medewerkers van de voetbalclub.

Glabbeek had de voorbije dagen 6 nieuwe coronabesmettingen, waarvan de helft gelinkt is aan medewerkers van de voetbalclub VZ Glabbeek. De kantine van de club werd intussen door de burgemeester gesloten voor onbepaalde periode. “Afgelopen dagen werden er al meerdere medewerkers getest. En intussen is het lokaal tracingteam alle contacten verder in kaart aan het brengen en wordt onderzocht welke personen een hoog risicocontact hadden en dus nog moeten getest worden”, reageert Reekmans.

De gemeente zal de situatie accuraat opvolgen en kort op de bal spelen, zo gaat de burgemeester verder. “We namen dit weekend al verschillende preventieve maatregelen en nemen nu nog bijkomende maatregelen. Er is geen reden voor paniek, maar mensen die de afgelopen dagen in de voetbalkantine van Glabbeek geweest zijn en ziektesymptomen hebben, laten zich uit voorzorg wel best onmiddellijk testen via hun huisarts. Personen die op de voetbal aanwezig waren en die familie hebben in een woonzorgcentrum wordt gevraagd hun bezoek uit te stellen. Direct contact met oudere familieleden kunnen ze momenteel ook beter vermijden. Ik wil vooral de huisartsen, onze lokale contacttracers en bestuur van de voetbal bedanken voor hun medewerking.”