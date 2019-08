Dorpspartij-jongeren zorgen opnieuw voor gratis vervoer tijdens Feesten met de Burgemeester Kristien Bollen

18 augustus 2019

23u53 3

Het jaarlijks bal van burgemeester Peter Reekmans gaat op zaterdag 7 september als eerste evenement in de nieuwe evenementenhal Hangaar 44 in Glabbeek door. En voor de zesde keer op rij zorgen de Dorpspartij-jongeren i.s.m. JATienen voor veilig gratis vervoer voor alle bezoekers. Ook het Vias Institute (het vroegere BIVV) ondersteunt deze actie met een BOB-team en een blaasmachine waarbij iedereen zelf kan testen of men nog nuchter genoeg is om veilig zelf met de wagen naar huis te kunnen rijden.

“Veel partijen spreken vaak over verkeersveiligheid, maar de Dorpspartij spreekt er niet alleen over, maar geeft ook zelf het goede voorbeeld. Wij sensibiliseren niet alleen, maar bieden ook alternatieven aan. Aan de uitgang zal er tijdens het burgemeestersbal daarom opnieuw een BOB-promoteam staan waarbij elke bezoeker een alcoholtest kan doen om te ontdekken of hij/zij nog in staat is om veilig te rijden. Wie nuchter is krijgt een BOB-sleutelhanger en wie een positieve ademtest aflegt kan gebruik maken van ons aanbod van veilig gratis vervoer” zegt gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij).

Inwoners van Glabbeek en de buurgemeenten kunnen zich ook dit jaar opnieuw gratis laten afhalen tussen 21u en 23u, enkel door reservatie voor 1 september via jongeren@dorpspartij.be of via telefoon/sms naar 0494/405667. Tussen 1 en 4 uur kan iedereen zich zonder reservatie naar huis laten brengen.