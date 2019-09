Dorpspartij-jongeren hebben aandacht voor veilig feesten in Glabbeek Kristien Bollen

08 september 2019

De Dorpspartij-jongeren organiseren al van bij de eerste editie van Feesten met de Burgemeester veilig gratis vervoer in samenwerking met de JAT event drivers. Alle inwoners van Glabbeek en de buurgemeenten konden zich ook dit jaar gratis thuis laten afhalen en terug naar huis laten brengen met de shuttleservice van de JAT event drivers dankzij de sponsoring van BMW garage Van Osch.

“Meer dan 300 bezoekers maakten gebruik van dit gratis veilig vervoer. En ook dit jaar stond aan de uitgang met dan aan het verkeersveiligheidsinstituut VIAS de BOB blaasmachine waar alle bezoekers een ademtest konden afleggen. Wie een negatieve test aflegde kreeg een BOB-sleutelhanger cadeau en wie een positieve test aflegde kreeg de raad om zijn/haar wagen te laten staan en gebruik te maken van de gratis shuttleservice. Heel wat bezoekers met een glaasje teveel maakten hier trouwens gebruik van en lieten hun wagen achter. Tijdens deze topeditie van Feesten met de Burgemeester in de nieuwe evenementenhal Hangaar 44 die bijna 1.500 bezoekers lokte werd er heel wat gedronken, waardoor deze gratis service van veilig vervoer absoluut geen overbodige luxe is. Er werden maar liefst 14 vaten bier, 156 flessen wijn, cava en prosecco, 64 bakken water, cola en frisdrank, 10 bakken sterke bieren en 10 flessen 3380 GIN verbruikt. Glabbeek is een dorp waar men stevig kan feestvieren en waarbij de Dorpspartij enorm veel aandacht heeft voor verkeersveiligheid. Voor de Dorpspartij is meer verkeersveiligheid geen slogan, maar concreet gemeentebeleid waarop hoog wordt ingezet. Als partij geven we op onze evenementen met gratis veilig vervoer bovendien met onze BOB-actie en gratis vervoer zelf het voorbeeld dat rijden en drinken niet samengaan” zegt gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij) en tevens voorzitter van de gemeenteraadscommissie mobiliteit en verkeersveiligheid