Dorpspartij-bestuurslid Danny Haesevoets (61) overleden





Kristien Bollen

07 augustus 2019

12u38 0

Het partijbestuur van de Dorpspartij neemt met droefheid kennis van het overlijden van bestuurslid Danny Haesevoets (61). Danny werd geboren op 22 september 1957 en is overleden in Tenerife. Danny was geen onbekende in Glabbeek en hij was jarenlang politiek actief in de gemeente. Danny was korte periode parlementair medewerker van burgemeester-volksvertegenwoordiger Peter Reekmans en hij zetelde sinds de oprichting van de Dorpspartij in het partijbestuur en de partijraad. Hij zetelde ook al meerdere jaren in de gemeentelijke cultuur -en erfgoedraad. Glabbeek zal deze markante en steeds goedlachse persoonlijkheid enorm missen.