Diamanten huwelijk voor Marcel Reynaerts en Lucia Cleyman Vanessa Dekeyzer

26 januari 2020

11u30 0 Glabbeek Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen ging Marcel Reynaers (82) en Lucia Cleyman (79) uit Bunsbeek feliciteren met hun 60ste huwelijksverjaardag.

Het koppel baatte jarenlang een groothandel in groenten en fruit in Tienen en een supermarkt in Gelrode. Marcel en Lucia hebben twee kinderen en vier kleinkinderen, waaraan ze veel plezier beleven.

Het gemeentebestuur overhandigde de jubilarissen een geschenkmand met streekproducten. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) mocht hen namens de Koning en Koningin ook een felicitatiebrief voor hun diamanten huwelijksjubileum schenken.