Diamanten huwelijk voor familie Theunis vdt

25 mei 2019

Het gemeentebestuur van Glabbeek ging Emiel Theunis (83) en Yvonne Broos (82) uit deelgemeente Kapellen feliciteren met hun 60-jarige huwelijksverjaardag. Emiel was jaren arbeider en landbouwer in bijberoep, Yvonne was steeds huisvrouw. Zij hebben 5 kinderen, 6 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Van de gemeente kregen ze een geschenkmand met streekproducten. En burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) overhandigde hen namens de Koning en Koningin een felicitatiebrief voor hun diamanten huwelijksjubileum.