Diamanten huwelijk voor familie Frederickx uit Zuurbemde Kristien Bollen

30 september 2019

Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen feliciteerde Andre Frederickx (83 ) en Irene Willems (84 )in de Bronstraat in Zuurbemde met hun diamanten huwelijksjubileum. Andre was jarenlang actief als landbouwer. Van de gemeente kregen ze een geschenkmand met streekproducten. En schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij) overhandigde hen namens de Koning en Koningin een felicitatiebrief voor hun diamanten huwelijksjubileum.