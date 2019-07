Diamant voor Willy en Lucie vdt

05 juli 2019



Het gemeentebestuur van Glabbeek ging Willy Denruyter (80) en Lucie Hendrickx (80) uit de Varenbergstraat in Kapellen feliciteren met hun 60ste huwelijksverjaardag. Willy was jarenlang handelaar in groenten en fruit, terwijl Lucie voor het huishouden zorgde. Het koppel heeft één zoon, twee kleinkinderen en één achterkleinkind. Van de gemeente kregen Willy en Lucie een geschenkmand met streekproducten overhandigd, en namens de koning en koningin ook een felicitatiebrief.