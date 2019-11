CV Gildegarde Glabbeek opende haar carnavalsseizoen



Kristien Bollen

15 november 2019

17u01 0

Traditioneel wordt op 11 november om 14.11 uur in Glabbeek de aftrap gegeven voor het carnavalsseizoen dat loopt tot half vasten. In het parochiecentrum van Bunsbeek werden de nieuwe leden van de vereniging in de orde van de Gildegarde geslagen door burgemeester Peter Reekmans en de schepenen Hans Hendrickx, Hilde Holsbeeks en Tom Struys (allen Dorpspartij).

“Wij zijn als kleine gemeente trots dat we intussen al enkele jaren een eigen carnavalsgroep in Glabbeek hebben. En de ploeg van de Gildegarde Glabbeek is er ook dit jaar alweer opnieuw met een stevig programma ingevlogen. Op zaterdag 23 november 2018 gaat in de gemeentelijke evenementenhal Hangaar 44 Glabbeek het carnavalsbal van de Gildegarde door waar de nieuwe carnavalswagen zal gedoopt worden en de nieuwe prins en prinses van Glabbeek zullen aangesteld worden. Voor Sinterklaas stelt de vereniging haar carnavalsboot ter beschikking om de Sint in de gemeente te vervoeren tijdens zijn bezoek aan de scholen” zegt schepen van feestelijkheden Hans Hendrickx.