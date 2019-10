Cultuurschepen Tom Struys maakt kunstwerk voor het goede doel Vanessa Dekeyzer

24 oktober 2019

10u42 0 Glabbeek Op zondag 22 december vindt de jaarlijkse dorpsactie ten voordele van het goede doel van de Dorpspartij plaats. Voor het tweede jaar op rij organiseren de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden een kerstconcert voor het goede doel. Hierop zal het doek van schepen Tom Struys verkocht worden aan de hoogst biedende.

Cultuurschepen Tom Struys (Dorpspartij), maakt in zijn vrije tijd regelmatig moderne schilderwerken. Momenteel werkt hij aan een nieuw kunstwerk waarop je tijdens het kerstconcert in de kerk van Bunsbeek een bod kan doen aan notaris Kathleen Denruyter uit Glabbeek. Vorig jaar werd er een schilderij met de burgemeesterssjerp van Peter Reekmans door Pim Smit gemaakt. Dat ging weg aan 2.000 euro.

Het concert wordt dit jaar muzikaal omkaderd door de Festival Brassband, de Koninklijke Harmonie Crescendo Glabbeek en de doedelzakband The Wallace Pipe Band. De opbrengst gaat integraal naar de lokale ziekenzorgkernen van Samana. Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries (Dorpspartij) is dit jaar de meter van de dorpsactie. Kaarten voor het concert kunnen besteld worden via info@dorpspartij.be en kosten 8 euro.