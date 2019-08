Catherine en dochters Inez en Margo combineren melkvleesbedrijf en speelboerderij met succes Glabbeek Proeft brengt dit weekend hulde aan hun inzet Vanessa Dekeyzer

30 augustus 2019

09u49 0 Glabbeek Glabbeek Proeft zet op zaterdag 31 augustus het kwaliteitsvol Belgisch witblauw rundvlees in de kijker. Dat wordt met veel vrouwelijke liefde gekweekt in de Nieuwstraat. Catherine Rigot (52) runt samen met haar twee dochters het vleesveebedrijf van haar overleden man Marc Theunis. “We zetten de passie van Marc met liefde verder.”

Catherine, Marc, Ines en Margo vormden samen een mooi gezin. Marc runde samen met zijn broer Jan een vleesveebedrijf en Catherine combineerde haar job als kleuterjuf met het huishouden. Samen zorgden ze voor hun twee meisjes. Maar plots liep het mis: Marc kreeg kanker. “Aanvankelijk dachten we allemaal nog dat het wel goed zou komen. Maar misschien waren we blind. In 2017 besloot ik om loopbaanonderbreking op te nemen en probeerden we Marc te helpen waar nodig, naast de opstart van Speelboerderij RAVOT.”

“Marc was steeds iemand die vol passie zijn bedrijf runde, op een heel innovatieve manier. Hij was een bijzonder slim iemand en een harde werker. Daarnaast maakte hij de nodige tijd voor zijn gezin. De eetmomenten samen waren steeds heilig, net als zondag, de familiedag.” vertelt Catherine.

Toen Marc de strijd tegen zijn ziekte uiteindelijk toch verloor, bleef het gezin verweesd achter. “Ondanks het grote verdriet moest de boerderij wel verder gezet worden”, zegt Catherine. “De koeien moesten verder verzorgd en gevoed worden. We raapten alle drie onze moed samen en besloten om alles rustig te bekijken en af te wegen. Stilaan merkten we dat we het eigenlijk niet slecht deden, zeker mede dankzij de hulp van de nonkels Dirk en Wim, en dus besloten we het levenswerk van Marc verder te zetten.”

Nu rijden we beiden rond met de JCB-machine. Wie had dat gedacht?” Ines en Margo

Ines (24) en Margo (21) studeren beiden nog, maar proberen zo goed mogelijk te helpen. “We zijn opgegroeid op de boerderij en ook als kind hielpen we regelmatig mee. Dat werd ook wel van ons verwacht. Mama had altijd wel een taakje voor ons klaar en nu is mama nog steeds onze chef”, zeggen de jonge vrouwen lachend. “We gingen als kind ook met papa mee de koeien bekijken in de weide en mochten dan eens een testritje maken. Zo hebben we al jong met de auto leren rijden. Nu rijden we beiden rond met de JCB-machine. Wie had dat gedacht?”

De vrouwen runnen niet alleen het vleesveebedrijf maar ook Speelboerderij RAVOT. “Het was altijd mijn droom om hiermee te beginnen”, vertelt Catherine. “Marc was daar eerst geen grote fan van, want kinderen op de boerderij, dat was volgens hem niet ideaal. Maar stilaan draaide hij wel bij en zo zijn we kleinschalig opgestart. Toen we zagen dat dit veel succes kende, hebben we één van de stallen omgebouwd tot speelboerderij.”

RAVOT bestaat nu exact twee jaar en is een ongelofelijk succes. “Scholen komen naar hier op bezoek, maar evengoed kunnen er verjaardagsfeestjes of andere feestelijkheden plaatsvinden. Ook volwassenen komen graag naar hier om aan teambuilding te doen”, vertelt Catherine. “We hebben zowel een binnen- als buitenspeelruimte, dus bij eender welk weer is het hier leuk om te ravotten. Buiten staan er ook heel wat dieren en ik geef ook altijd graag een rondleiding op het vleesveebedrijf. Nooit had ik durven denken dat ik zo graag boerin zou zijn!”

Wie graag een bezoekje brengt aan RAVOT en het vleesveebedrijf kan dat op zaterdag 31 augustus vanaf 19 uur. Na de wandeling kan je proeven van de barbecue met witblauw rundvlees, heel wat proevertjes van lokale lekkernijen en countrymuziek. De kindjes kunnen zich bovendien uitleven in de speeltuin. Ravotten à volonté!