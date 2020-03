Café Vidange start met Vidange Delivery Vanessa Dekeyzer

20 maart 2020

12u55 1 Glabbeek Ook Café Vidange moest noodgedwongen de deuren sluiten. “Maar wie ons ondertussen kent, weet dat wij niet bij de pakken blijven zitten als er een onverwachte gebeurtenis is. En zo riepen wij ‘Vidange Delivery’ in het leven”, zeggen Lien Vleminckx en Bram Hafkamp.

“Via deze dienst willen wij onze klanten de mogelijkheid geven om onze biologische drankjes te kopen om thuis te nuttigen. Deze zijn immers heel gezond maar amper terug te vinden in de gewone supermarkten”, gaat het koppel verder.

Via de website www.cafevidange.be kan je het aanbod sapjes, limonades, bieren en wijn vinden die je kan bestellen om thuis te nuttigen. “Stuur een mailtje naar vidangedelivery@gmail.com en dan spreken we af wanneer je bestelling geleverd afgehaald kan worden”, zeggen Lien en Bram. “Natuurlijk respecteren wij de hygiënemaatregelen tijdens de afhalinglevering. Betalen kan via Payconic of de bancontact App. En als bedankje voor de bestelling krijg je bij een bestelling van twaalf drankjes of meer een kleine attentie van ons.”

