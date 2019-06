Burgemeesters Linter en Glabbeek lanceren plattelandsmotie “Wetstraat is gevoel met realiteit kwijt!” Kristien Bollen

25 juni 2019

10u17 41 Glabbeek Burgemeester Marc Wijnants (CD&V) van Linter en burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek maakten een plattelandsmotie op, gericht aan de toekomstige Vlaamse Regering. Beiden weten als burgemeester perfect wat er leeft bij de mensen in de Dorpsstraten, in tegenstelling tot heel wat politici in de Wetstraat die duidelijk elke voeling met de realiteit kwijt zijn.

Beide burgemeesters behaalden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen een grote volstrekte meerderheid in hun gemeente en beiden verlengden hun burgemeesterschap met een gigantisch aantal voorkeurstemmen, waardoor ze de absolute stemmenkampioenen van Oost-Brabant zijn. Beide burgemeesters behaalden deze fantastische score door een sterk, gezond en ambitieus beleid dicht bij de mensen te voeren.

Vandaag komen zij op voor het platteland en hun kleine gemeenten die meer dan ooit benadeeld worden door Brussel. Met een plattelandsmotie trekken beide burgemeesters nu aan de alarmbel en roepen al hun collega’s van andere plattelandsgemeenten op om deze plattelandsmotie op de gemeenteraad te laten goedkeuren en deze over te maken aan informateur Bart De Wever (N-VA) die momenteel bezig is met de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering.

Afstappen van het versterken van de verstedelijking

In de plattelandsmotie roepen z de nieuwe Vlaamse Regering op om af te stappen van een beleid dat zich enkel richt op het versterken van verstedelijking en onvoldoende ondersteuning biedt voor een sterk plattelandsbeleid.

“Concreet vragen we meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten door enerzijds het gemeentefonds te herzien en anderzijds de ecosysteemdiensten te waarderen én te financieren” zeggen de burgemeesters. “Verder willen we de ondersteuning bij dorpskernversterking om de open ruimte in stand te houden en oplossingen te bieden voor de sociale verdringing op het platteland”

En zoals eerder deze week al bekend raakte, “Een intrekking van de Mobiscore of tenminste een aanpassing van de parameters die niet enkel op de steden, maar ook op de kernen van de plattelandsgemeente aangepast worden. Want opmerkelijk in de berekening van deze Mobiscore is dat vooral iedereen die op het platteland woont, zonder onderscheid of dit nu in een kern is of in een buitengebied, steeds gebuisd is en dus een slecht gelegen woning heeft.”

Verder willen ze een flankerend beleid op maat van het platteland door beter openbaar vervoer en nieuwe mobiliteitsvormen te voorzien en door een ruimtelijk beleid met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland. Reeds vele jaren zijn de investeringen in openbaar vervoer op het platteland zeer laag. Er worden nog extra buslijnen afgeschaft en ook belbussen zullen in de toekomst niet meer rijden, tenzij de gemeente wil opdraaien voor de kosten.

Oproep naar Oost- Vlaams-Brabantse plattelandsgemeenten

“We hebben als kleine gemeenten lang gezwegen en ook zonder Brussel ons beleid steeds autonoom kunnen voeren. Maar het steeds toenemend diaboliseren van het platteland door onder andere de Vlaamse Bouwmeester, het invoeren van oneerlijke Mobiscores die onze inwoners ongerust maken, een brandweerfactuur die voor elke gemeente op amper vijf jaar verdubbelde, de impact van de federale taks shift op de gemeentekas, heel wat Vlaamse besparingen de voorbije jaren op vlak van mobiliteit, cultuur en sport doen de plattelandsgemeenten vandaag financieel enorm pijn” zeggen burgemeesters Marc Wijnants en Peter Reekmans.

“Daarom is er dringend zuurstof nodig voor de plattelandsgemeenten vanuit Vlaanderen, dit kan via een eerlijke verdeling van de middelen uit het gemeentefonds. Wij roepen alle plattelandsgemeenten op om deze motie te laten stemmen op hun gemeenteraden en deze over te maken aan Vlaams informateur Bart De Wever en de uittredende Vlaamse Regering. De plattelandsmotie die onze gemeenteraden al goedkeurden willen we zelfs persoonlijk gaan overhandigen aan de Vlaamse informateur.”

De burgemeesters vragen de steun van hun collega’s in het Hageland, maar kregen al steun van de burgemeester van Maldegem (Open VLD) en Heuvelland (Gemeentebelangen). “Dit is het begin, maar we hopen uiteraard om deze motie te kunnen uitbreiden naar alle plattelandsgemeenten in Vlaanderen.”