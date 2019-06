Burgemeester verzet zich tegen complete ontsporing van de brandweerfactuur



Kristien Bollen

27 juni 2019

14u21 0 Glabbeek Bij de start van de nieuwe brandweerzone steeg de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor alle kleinere gemeenten voor de brandweer enorm. De organisatie van de brandweer ging op 1 januari 2015 volledig over van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem. Het Koninklijk Besluit over de hulpverleningszones verdeelde België in 34 hulpverleningszones. De dienstverlening zou door deze hervormingen verbeteren, luidde het. Maar na 4 jaar stellen we vast dat de dienstverlening eerder achteruit ging terwijl de brandweerfacturen voor de kleinere gemeenten fors stegen.

Werkingsbudget stijgt 100 procent op amper 10 jaar

Voor Glabbeek en vele andere gemeenten in Oost-Brabant steeg de brandweerfactuur begin 2015 met ruim 50%, enkel de steden Leuven en Tienen gingen er bij deze hervorming financieel op vooruit. En momenteel ligt het nieuw meerjarenbeleidsplan 2020-2025 op tafel dat de brandweerfactuur nog eens meer dan 50% doet stijgen. Op amper 10 jaar de werkingsbudgetten voor de brandweer met 100% doen stijgen is compleet van de pot gerukt, onbetaalbaar voor quasi alle kleinere gemeenten in Oost-Brabant en een complete ontsporing van de brandweerwerking door de korpsleiding.

Geen gezond beleid

“Tot 2015 bedroeg de gemeentelijke bijdrage vanuit Glabbeek voor de werking van de brandweer ruim 170.000 euro per jaar. Vandaag betaald de gemeente Glabbeek jaarlijks 255.841 euro als gemeentelijke bijdrage voor de hulpverleningszone Oost-Brabant. En als we de zoneleiding hun nieuw meerjarenbeleidsplan 2020-2025 zouden goedkeuren, dan betalen we vanuit Glabbeek tegen 2025 maar liefst 395.456 euro per jaar als gemeentelijke bijdrage in de werking van de brandweer. De gemeente Glabbeek gaat onder geen beding akkoord met de complete ontsporing van de brandweerfactuur. Wij keuren geen meerjarenbegroting goed die de kosten voor de brandweer (2015: 170.000 euro per jaar) meer dan doet verdubbelen naar 395.456 euro in 2025. Uiteraard moeten we zorgen voor kwalitatieve brandweerdiensten en ziekenwagendiensten met goede opkomsttijden en absolute veiligheid voor onze brandweermannen. De hulpverleningszone Oost-Brabant heeft een korpsleiding van maar liefst 35 officieren die er duidelijk niet in slagen een realistisch, gezond en haalbaar financieel beleid te voeren. Bij het van start gaan van de nieuwe brandweerzone was er een werkingsbudget voorzien van 23 miljoen euro op jaarbasis, als je dan vijf jaar later al jaarlijks een budget van maar liefst 35 miljoen euro vraagt dan schort er iets fundamenteel aan de structuur en de werking. Ik roep al mijn collega-burgemeesters op dit ontspoord meerjarenbeleidsplan weg te stemmen en dringend een doorlichting te doen van de korpsleiding die duidelijk niet meer in staat is een degelijk en gezond beleid te voeren” zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).