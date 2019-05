Burgemeester Reekmans maakt selfie met dochtertje in stemhokje vdt

26 mei 2019

12u59 0 Glabbeek Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen stemmen de inwoners van Glabbeek nog op twee locaties en niet meer zoals ervoor in elke deelgemeente. Ook deze verkiezingen konden de inwoners van Glabbeek, Zuurbemde, Kapellen en Attenrode-Wever stemmen in drie stembureaus in de gemeenteschool en de inwoners van Bunsbeek konden stemmen in twee stembureaus in het gebouw van de gemeentelijke kinderopvang.

“Glabbeek stemt intussen al enkele jaren elektronisch en ook deze verkiezingen waren er geen problemen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Bij de opening van de stembureaus was het even aanschuiven in stembureau 1, maar voor de rest loopt het in alle stembureaus in Glabbeek heel vlot.”

Mijn dochtertje ging vorig jaar al mee stemmen voor haar papa en was teleurgesteld dat ze deze keer voor mij niet kon stemmen Peter Reekmans

Ook burgemeester Reekmans bracht zijn stem uit samen met zijn dochtertje Marie-Julie die mee het stemhokje in ging. “Mijn dochtertje ging vorig jaar al mee stemmen voor haar papa en was teleurgesteld dat ze deze keer voor mij niet kon stemmen. Maar ook zij vindt mee naar het stemhokje gaan duidelijk heel leuk, deze interesse op jonge leeftijd belooft dus voor later. Mijn opvolging is dus gegarandeerd”, lacht de burgemeester.

Bij het sluiten van de stembureaus opent Glabbeek op het gemeentehuis het kantonnaal telbureau. “Weinigen weten dit, maar het kanton Glabbeek bestaat uit de gemeenten Lubbeek en Glabbeek waarvan Glabbeek de kantonhoofdplaats is sinds 1906", besluit Reekmans.

