Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “De hogere overheid blijft uitblinken in onduidelijke communicatie die ook nog om de haverklap wijzigt” Vanessa Dekeyzer

03 april 2020

17u33 0 Glabbeek “ Sinds de uitbraak van de coronacrisis heb ik me al vaak ingehouden om politieke commentaar te geven op de hogere overheden, omdat we vandaag moeten vechten tegen een ongeziene crisis”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) in een open brief.

De burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans (Dorpspartij), schreef een open brief aan de wetstraat. “Vanaf de eerste dag van de crisis werk ik dagen non-stop door om alle inwoners maximaal te informeren met juiste overheidscommunicatie, onze lokale middenstand te ondersteunen en iedereen te beschermen tegen dit virus”, schrijft een boze burgemeester Reekmans.

“Het enige waar de partijen in de Wetstraat in uitblinken deze dagen, zijn massaal politieke marketingcampagnes online zetten met de ene na de andere slogan over maatregelen die zelfs nog niet uitgewerkt zijn en waar geen enkele burger of zelfstandige amper van begrijpt hoe ze dienen te worden bekomen”, aldus Reekmans. “Waar we nu nood aan hebben is degelijke overheidscommunicatie en geen platvloerse politieke campagnes.”

“Zelf mondmaskers aangekocht”

“Als je hoort dat sommige huisartsen nog maar voor enkele dagen mondmaskers hebben, zorgdiensten en thuisverplegers amper degelijke bescherming hebben, tandartsen geen patiënten kunnen ontvangen omdat ze gewoonweg geen aangepast materiaal hebben, zorgpersoneel in het woonzorgcentrum zich moete beschermen met zelfgemaakte mondmaskers, politiediensten niets van bescherming hebben, moet je als burgemeester handelen om al deze mensen van de eerstelijnszorg die in de frontlinie tegen dit virus zitten te beschermen”, gaat Reekmans verder.

“Want als zij morgen massaal uitvallen zal de crisis nog groter worden. Net zoals de burgemeester van Lubbeek en Bierbeek heb ik gisteren vanuit de gemeente zelf 3.500 mondmaskers FFP2 aangekocht die we gaan bedelen onder de zorgverstrekkers in onze gemeente, de thuisdiensten van het OCMW, in ons woonzorgcentrum en aan de politieagenten”, schrijft Reekmans. “Op amper twee dagen tijd hadden we deze gevonden via contacten van onze lokale supermarkt en apotheek. Vanuit de Wetstraat krijgt men blijkbaar na bijna drie weken niet geregeld wat een supermarkt in een dorp op één dag kan regelen."