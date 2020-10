Burgemeester legt werken Fluvius tijdelijk stil DDH

13 oktober 2020

13u20 1 Glabbeek Burgemeester Peter Reekmans legde vrijdag 9 oktober de werken in de Sint-Quirinustraat in Bunsbeek Dorp stil omdat er niet voldoende signalisatie aanwezig was. Op het voetpad mag verder gewerkt worden maar alle andere activiteiten moeten wachten tot de aannemer een omleiding voorzien heeft via Tienen.

Volgens de burgemeester kreeg de aannemer, die in opdracht van Fluvius werkt, meerdere waarschuwingen maar gaf hij er geen gevolg aan. Maandag ging de toezichter van Fluvius met de aannemer mee rond om alles in orde te brengen. “De gemeente Glabbeek gaat in de toekomst streng optreden tegen onderaannemers van nutsmaatschappijen die niet zorgen voor degelijke signalisatie. Bij alle werken op ons grondgebied moet het verkeer veilig kunnen passeren of omgeleid worden, in het belang van de veiligheid van de omwonenden en werknemers op de werf. Zolang er geen deftige omleiding is uitgewerkt, hervatten de werken niet”, reageert Reekmans.