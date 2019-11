Burgemeester Glabbeek richt samenwerkingsplatform op: “Burgers zijn carrièrepolitici en Wetstraatpartijen zat” Kristien Bollen

17 november 2019

12u13 0 Glabbeek “De burgers zijn de vele carrièrepolitici en Wetstraatpartijen zat”, zegt de Glabbeekse burgemeester Peter Reekmans. Daarom wil hij lokale partijen in het Hageland groeperen in een samenwerkingsplatform. Met het samenwerkingsplatform kunnen de lokale partijen van elkaar leren, informatie uitwisselen en zich lokaal versterken.

Reekmans krijgt naar eigen zeggen al een hele tijd de vraag van inwoners van verschillende gemeenten in het Hageland hoe het komt dat de recepten van de Dorpspartij in Glabbeek wel werken en dat er in hun gemeente of stad amper “iets beweegt”. Daarom wil hij zijn nek uitsteken voor “een beter bestuur in de regio”. “Met het samenwerkingsplatform krijgen de lokale partijen namelijk meer politiek gewicht”, aldus Reekmans. Verder wil de burgemeester van Glabbeek als regionaal boegbeeld van de lokale partijen in het Hageland ook inwoners en politici van de traditionele partijen die het beleid in hun gemeente of stad grondig beu zijn ondersteunen bij de opstart van een nieuwe lokale partij.

Halt aan proteststemmen

“De burgers zijn de vele carrièrepolitici en Wetstraatpartijen zat. Ook voor de partijafdelingen van de Wetstraatpartijen die ervan vandaag lokaal niets van bakken, geldt dat. Op een ogenblik dat de proteststemmen toenemen en heel wat Vlamingen zich openlijk afvragen waarom ze nog moeten stemmen, stellen we vast dat actieve Dorpspartijen die een goed beleid voeren wel enorm veel appreciatie krijgen. Spijtig genoeg zijn er vandaag in het Hageland amper alternatieven voor de traditionele partijen. Nieuwe lokale partijen zullen tegen de volgende verkiezingen in 2024 absoluut nodig zijn, want anders zullen er nog meer proteststemmen naar extreem linkse en rechtse partijen gaan”, besluit de burgemeester.