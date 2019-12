Burgemeester Glabbeek reageert op uitspraken van collega Debroux uit Landen: “Ik heb geen fulltime beleidsmedewerker”



Kristien Bollen

17 december 2019

De burgemeester van Landen Gino Debroux beweert dat burgemeester van Glabbeek ook een fulltime beleidsmedewerker zou hebben. “Waar de burgemeester van Landen dit haalt, is mij een compleet raadsel, want ik heb namelijk geen fulltime beleidsmedewerker. Bovendien wil de burgemeester van Landen een nieuwe beleidsmedewerker aanwerven die politiek benoemd wordt en dus zonder examens wordt aangeworven”, zegt burgemeester Peter Reekmans.

“In Glabbeek heeft de burgemeester net zoals in vele andere gemeenten administratieve ondersteuning vanuit het gemeentelijk secretariaat. Eén medewerker van de administratie (geen politieke aanwerving dus) werkt een halve dag per week voor het college van burgemeester en schepenen en doet de administratieve voorbereiding van dossiers. Dat is een heel ander verhaal dan wat de burgemeester van Landen wil doen. Ik betreur deze desinformatie van de burgemeester van Landen, die je reinste nonsens verkondigt”, reageert de burgemeester van Glabbeek.

